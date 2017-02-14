Жители Алеппо восстанавливают разрушенную историю

Части старого города Алеппо долгое время находились в руках повстанцев. Недавно вся территория перешла под контроль правительственных сил. И теперь стоит непростая задача – восстановить разрушенное историческое наследие города.

Многие достопримечательности – в руинах. Группа волонтёров начала убирать обломки.

По словам директора Главного управления по древностям, около 30% территории старого города потерпело катастрофические разрушения в ходе боевых действий, которые завершились в декабре прошлого года.

[Мамун Абдулкарим, директор Управления по древностям]:

«Исторические здания Алеппо необходимо спасти, используя научные методы».

Алеппо – один из самых великих исторических центров Ближнего Востока. Среди известных достопримечательностей – древняя цитадель, римский водопровод, большая стена высотой 10 метров и многочисленные мечети и рынки.

Наиболее интенсивные бои велись у Великой мечети Алеппо. Сюда попадали снаряды, это место было объектом авиаударов. Сейчас на стенах сложно найти участок, на котором бы не было дырок от пуль.

[Мустафа Антакли, посетитель]:

«Мы не ожидали, что разрушения войны будут настолько большими. Ведь это дом Бога. Мы не ожидали, что он станет местом войны. Не знаю, что сказать. Великая мечеть – известное место, но теперь это не мечеть. Теперь люди здесь фотографируются, а раньше – молились».

Но жизнь постепенно возвращается в старые кварталы. Кое-где открываются кафе. Люди пытаются найти уцелевшие вещи в своих магазинах.

[владелец магазина]:

«Мы ждём, когда откроются другие. Если кто-то откроется, то я тоже сразу откроюсь. Мы просто ждём, когда этот район будет восстановлен».

В разрушении исторического наследия города стороны конфликта обвиняют друг друга.