Таинственный артефакт возрастом 7000 лет показали в музее Афин

«Семитысячелетняя загадка» — так называется экспонат, выставленный недавно в Национальном археологическом музее Афин. Он представляет собой гранитовую статуэтку в форме птицы высотой 36 сантиметров. До этого артефакт хранился в запасниках музея.

Статуэтка создана в эпоху неолита, но отличается от большинства изделий того времени. Она высечена из твёрдой породы. Однако, как считается, в неолит ещё не было металлических орудий труда, и различные изделия производили из более мягкого камня. При этом высота статуэток, созданных в неолит, редко превышала 35 сантиметров.

Ещё одна загадка – отсутствие пола у фигурки. Учёные полагают, что она могла бы изображать человека с птичьим лицом. Но подтверждения этой гипотезе нет.

[Катя Мантели, археолог]:

«Загадка в том, что мы не можем определить её пол. Возможно, это фигура беременной женщины, но нет груди. Мужских органов тоже нет, так что она бесполая».

Археологи также не могут точно определить, где сделали фигурку. В музей она попала из частной коллекции, а не с места раскопок. Они полагают, что родиной статуэтки могут быть Фессалия или Македония.

Загадочный экспонат сразу вызвал интерес посетителей. Теперь они хотят увидеть и другие артефакты музейного хранилища.

[посетительница музея]:

«Существует так много скрытых от глаз экспонатов. И мы очень хотим на них посмотреть. Даже если это только один артефакт – мы рады его видеть. Нам нравится всё, что связано с Грецией».

В запасниках музея хранятся около 200 тысяч древних реликвий, которые никогда не были представлены на постоянных выставках. Археологи намерены каждый месяц выбирать новый экспонат, чтобы познакомить с ним посетителей музея. При выборе будут отдавать предпочтения наиболее загадочным.