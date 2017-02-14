Фестиваль зимы проходит в Монголии при 20-градусных морозах

На берегу замёрзшей реки Туул на фоне монгольской столицы проходит ежегодный зимний фестиваль. Сотни участников, несмотря на 20-градусные морозы, состязаются в разных видах спорта, танцуют, едят… В общем, хорошо проводят время.

Праздник проводят в самый холодный месяц года. Среди популярных развлечений – ледяной боулинг и стрельба из лука.

Баттур занимается этом видом спорта последние 14 лет. Говорит, что каждый год с нетерпением ждёт фестиваля. По условиям состязания, стрелой нужно попасть в мяч с расстояния 40 метров.

[Баттур, участник фестиваля]:

«Самая большая разница между стрельбой летом и зимой – это то, что зимой нужно больше терпения. Недавно во время соревнования на реке было минус 32, ветер был очень сильным. Было сложно, потому что всё замерзает. Это испытание на выносливость».

Фестиваль также включает традиционные этнические выступления, танцы и конкурс на лучший костюм.

Бадамцэцэг из Улан-Батора потратила три дня на создание своего костюма. Это традиционный наряд цаатанов — монгольского народа, который занимается оленеводством.

[Бадамцэцэг, участница фестиваля]:

«В Монголии много этнических групп, и цаатаны – одна из них. Поскольку в городе редко увидишь традиционный наряд цаатанов, я решила надеть такой костюм сегодня».

Фестиваль проводят с 2010 года. И с каждым разом он — всё популярнее.

[Батсух Давгажамц, глава туристического управления Улан-Батора]:

«Цель этого фестиваля – рекламировать природу Монголии, монгольскую зиму и особенно монгольские традиции, игры, одежду. Всё это, чтобы увеличить число туристов».

Музыка на фестивале тоже традиционная, но — с примесью современных ритмов.

[Шижирмаа Доржням, исполнительница]:

«Мой музыкальный стиль включает ритмичные звуки. Я сочетаю это с протяжными песнями, и получается неплохо».

Больше всего туристов приезжает в Монголию летом. Однако страна пытается доказать, что наслаждаться местными традициями можно при любой погоде.