Египетский хлопок возвращает былую популярность

Хлопок много десятилетий оставался знаковым продуктом египетского экспорта. Постельное бельё и одежду из него относили к разряду самых высококачественных. Но площадь полей с хлопчатником неуклонно сокращалась, объёмы экспорта падали. В прошлом году под брендом египетского хлопка продавали почти одну подделку.

Теперь же власти взялись за восстановление индустрии. Во-первых, повысили цены на хлопок внутри страны, чтобы производство стало выгодным. Во-вторых, объявили войну фальсификату по всему миру.

Теперь интерес к давно забытому растению начинает возрождаться. А в мире растёт спрос на настоящий египетский хлопок.

Глава Египетской хлопковой ассоциации говорит, что в этом году они получили огромное число запросов на использование логотипа ассоциации, который является показателем качества. И с 20-ю компаниями был подписан договор.

[Халед Шуман, глава Египетской хлопковой ассоциации]:

«Благодаря усилиям Египетской хлопковой ассоциации по защите египетского хлопка, борьбе с торговым мошенничеством в мире и кооперации с мировыми розничными продавцами, теперь мы фокусируемся на выборе тех поставщиков, которые на 100% используют египетский хлопок. Повышенный спрос на эту продукцию привёл к повышению цен, и это стимулирует фермеров сажать больше хлопчатника».

Это хлопковая фабрика на окраине Каира. В январе оборудование здесь впервые за год работало на полную мощность. Объёмы производимой продукции здесь растут, и сюда стали возвращаться клиенты.

[Ахмед Хуссейн, менеджер фабрики]:

«С нами работало 8 или 9 компаний. В этом году – 16. И это только если сравнивать с 2016 годом. В 2014 и 15 дела шли плохо. Но теперь всё изменилось. Конечно, клиенты увеличивают заказы. У нас есть клиенты в Пакистане и Бангладеш, которые покупают у нас пряжу».

Власти Египта также запретили выращивать в стране хлопок низкого качества. В результате полей стало меньше, однако удалось сохранить качество продукции.