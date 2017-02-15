Заледеневшие водопады – страсть альпинистов

[Чак Монджак, альпинист]:

«Этот вид спорта более экстремальный, чем скалолазание. Тут ты не отбиваешь куски камня, не делаешь новый уступ. Тут пользуешься тем, что тебе доступно».

Этот застывший водопад в горах Уайт-Маунтинс в США каждую зиму привлекает любителей ледолазания. И самое ценное для них здесь – это трудность восхождения.

При восхождении используется верхняя страховка. Альпинисты также вооружены двумя ледорубами, на ногах – «кошки».

[Гани Родригес, альпинист]:

«Во время восхождения по льду я заметил, как сильно полагаешься на ноги. Когда упираешься «кошками», то в лёд входят только два шипа. И потом нужно понять: действительно ли я прочно держусь, чтобы вынуть ледорубы и продолжить восхождение».

Несмотря на трудности и опасности, ледолазы возвращаются сюда снова и снова.

[Акико Каваи, альпинистка]:

«Для меня это словно перезагрузка. Я говорю всем друзьям, что делаю это, потому что мне нужна перезагрузка».

Для альпинистки Акико Каваи важен не только адреналин. Она не забывает наслаждаться единением с природой и другим советует.

[Акико Каваи, альпинистка]:

«Старайтесь напоминать себе полюбоваться на лёд и оценить, насколько тут всё красиво. Ведь это просто потрясающе».

Ледяные водопады на скалах в Уайт-Маунтинс возникают из-за подземных вод, которые просачиваются сквозь горные породы.