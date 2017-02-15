15 февраля 2017

Заледеневшие водопады – страсть альпинистов

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Этот застывший водопад в горах Уайт-Маунтинс в США каждую зиму привлекает любителей ледолазания. И самое ценное для них здесь – это трудность восхождения.

[Чак Монджак, альпинист]:
«Этот вид спорта более экстремальный, чем скалолазание. Тут ты не отбиваешь куски камня, не делаешь новый уступ. Тут пользуешься тем, что тебе доступно».

При восхождении используется верхняя страховка. Альпинисты также вооружены двумя ледорубами, на ногах – «кошки».

[Гани Родригес, альпинист]:
«Во время восхождения по льду я заметил, как сильно полагаешься на ноги. Когда упираешься «кошками», то в лёд входят только два шипа. И потом нужно понять: действительно ли я прочно держусь, чтобы вынуть ледорубы и продолжить восхождение».

Несмотря на трудности и опасности, ледолазы возвращаются сюда снова и снова.

[Акико Каваи, альпинистка]:
«Для меня это словно перезагрузка. Я говорю всем друзьям, что делаю это, потому что мне нужна перезагрузка».

Для альпинистки Акико Каваи важен не только адреналин. Она не забывает наслаждаться единением с природой и другим советует.

[Акико Каваи, альпинистка]:
«Старайтесь напоминать себе полюбоваться на лёд и оценить, насколько тут всё красиво. Ведь это просто потрясающе».

Ледяные водопады на скалах в Уайт-Маунтинс возникают из-за подземных вод, которые просачиваются сквозь горные породы.

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