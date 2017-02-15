Жизнь аборигенов в Австралии улучшить не получается

К 2018 году власти хотели вдвое сократить разницу в показателях смертности между детьми аборигенов и некоренных жителей, а также — разницу в получение детьми начального образования.
К 2020-му планируют вдвое сократить разницу в показателях трудовой занятости между коренными и некоренными жителями. Уровень безработицы среди аборигенов превышает 20%. Это более чем в три с половиной раза больше такого же показателя среди белых австралийцев. При этом уровень безработицы среди коренного населения в отдалённых регионах превышает 40%.
К 2025 году планируется обеспечить образованием 95% детей-аборигенов старше четырёх лет. А к 2031-му — уменьшить разрыв в показателях продолжительности жизни между представителями коренного и некоренного населения.
Правительство отмечает, что, хотя отстаёт от выполнения этих планов, — отрыв в некоторых областях ещё можно нагнать.
В Австралии проживает 23 миллиона человек. Численность коренных австралийцев и аборигенов островов Торресова пролива не превышает 500 тысяч человек. При этом их жизнь в социальном и экономическом плане намного тяжелее, чем у некоренного населения. Среди аборигенов наблюдается высокий уровень преступности и самоубийств. Многие страдают от алкоголизма и наркомании, а также – от насилия в семье.
В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как гражданские права коренных жителей были закреплены за ними юридически.
Около десяти лет назад правительство Австралии решило ликвидировать неравенство в положении между некоренными и коренными жителями страны. Опубликованный ежегодный доклад стал девятым по счёту.