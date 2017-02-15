Жизнь аборигенов в Австралии улучшить не получается

Правительство Австралии опубликовало доклад, согласно которому оно пока не может достичь почти ни одной из поставленных целей по улучшению жизни коренного населения. Цели поставлены на будущее, но их выполнение отстаёт от плана.

К 2018 году власти хотели вдвое сократить разницу в показателях смертности между детьми аборигенов и некоренных жителей, а также — разницу в получение детьми начального образования.

К 2020-му планируют вдвое сократить разницу в показателях трудовой занятости между коренными и некоренными жителями. Уровень безработицы среди аборигенов превышает 20%. Это более чем в три с половиной раза больше такого же показателя среди белых австралийцев. При этом уровень безработицы среди коренного населения в отдалённых регионах превышает 40%.

К 2025 году планируется обеспечить образованием 95% детей-аборигенов старше четырёх лет. А к 2031-му — уменьшить разрыв в показателях продолжительности жизни между представителями коренного и некоренного населения.

Правительство отмечает, что, хотя отстаёт от выполнения этих планов, — отрыв в некоторых областях ещё можно нагнать.

В Австралии проживает 23 миллиона человек. Численность коренных австралийцев и аборигенов островов Торресова пролива не превышает 500 тысяч человек. При этом их жизнь в социальном и экономическом плане намного тяжелее, чем у некоренного населения. Среди аборигенов наблюдается высокий уровень преступности и самоубийств. Многие страдают от алкоголизма и наркомании, а также – от насилия в семье.

В этом году исполняется 50 лет с тех пор, как гражданские права коренных жителей были закреплены за ними юридически.

Около десяти лет назад правительство Австралии решило ликвидировать неравенство в положении между некоренными и коренными жителями страны. Опубликованный ежегодный доклад стал девятым по счёту.