ЧП с плотиной в США: приказ об эвакуации отозван

В зданиях церквей, выставочных центров и других временных убежищ тысячи эвакуированных калифорнийцев собирают вещи. Теперь они могут вернуться домой. По словам властей, угроза прорыва Оровильской плотины миновала. Приказ о срочной эвакуации был отменён через два дня после его выпуска.

[жительница Мэрисвилла]:

«Очень переживаю. Конечно, будем держать включённым радио и прислушиваться к любой информации. И если они вдруг скажут, что нужно снова эвакуироваться, я убираюсь оттуда немедленно».

Все эти люди – из нескольких городов, расположенных в долине под Оровильской плотиной – самой высокой в США. При наихудшем развитии событий, их домам угрожал поток воды высотой с трёхэтажный дом.

Водосбросы дамбы – основной и дополнительный — повредили сильные дожди. 50-летняя плотина могла не выдержать – уровень скопившейся воды превысил критическую отметку. Но властям удалось взять ситуацию под контроль. По их словам, они уменьшили уровень воды в озере за дамбой до безопасного. Это с учётом того, что в конце недели на регион должен обрушиться новый шторм. Согласно прогнозам, после дождей вода всё равно не поднимется до критической отметки. Однако людей также предупреждают: если ситуация вдруг изменится, они должны быть готовы эвакуироваться снова.

Некоторые эвакуированные предпочитают переждать опасный период, не возвращаясь домой.

[эвакуированный]:

«Я планирую оставаться здесь. Надвигается шторм. Я не собираюсь рисковать – застрять в пробках, если будет наводнение. А тут я в безопасности». [жительница Мэрисвилла]:

«Больше всего переживаю, что, если мы вернёмся домой, что-то произойдет, и нам придётся сюда возвращаться, — то мы опять застрянем в длинных пробках». [житель Оливерхерста]:

«Хочется домой, но должен начаться шторм. Не думаю, что это хорошая идея. Во время шторма нас снова отправят сюда. Мне кажется, нам просто нужно остаться здесь. Я бы хотел поступить так. Но моя семья хочет вернуться домой».

Высота плотины – 230 метров. Водохранилище, которое она удерживает, — второе по величине в США.