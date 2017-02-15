Siemens обещает Мексике $200 млн инвестиций

Немецкая компания Siemens намерена инвестировать в разнообразные сферы промышленности Мексики. Соответствующее соглашение о кооперации было подписано во вторник в Мехико между представителями концерна и Министерством экономики страны.

Siemens планирует расширять инвестиции в цифровую и промышленную сферы, в энергетику и образование, а также в развитие городов и создание мелких и средних предприятий.

В ближайшие 10 лет Siemens намерена вложить в Мексику более 200 миллионов долларов и создать тысячи новых рабочих мест.

[Джо Кэзер, исполнительный директор Siemens AG]:

«Мы нацелены помочь Мексике построить энергетическую инфраструктуру, продвинутую промышленную систему, поскольку Мексика – один из мировых центров производства».

При этом министр экономики Мексики выразил сомнение в том, что США введут пошлины на импортируемые мексиканские товары. Ранее Белый дом говорил, что такие пошлины помогут собрать деньги на стену между двумя государствами, которую обещает построить Дональд Трамп.

[Ильдефонсо Гуахардо, Министр экономики Мексики]:

«Я общался со многими сторонниками президента Соединённых Штатов и не увидел единогласной поддержки пошлин, которые поддерживают экспорт и дискриминируют импорт. Не думаю, что их когда-либо введут».

Реформу в налоговой сфере новая президентская администрация США намерена провести в марте или апреле. Повышение пошлин может стать одним из её пунктов. Предполагается, что оно будет призвано дать толчок американской промышленности.

Ранее Дональд Трамп обещал также отказаться от Североамериканской зоны свободной торговли, включающей США, Канаду и Мексику. Договор был подписан в 1992 году. Если это произойдёт, то станет для Мехико большим экономическим шоком.