Жители Рио покупают маски и карнавальные костюмы несмотря на кризис

Маски, карнавальные костюмы и другие необходимые атрибуты маскарада пестрят на прилавках рынка Рио-де-Жанейро. Местные жители тщательно выбирают нужное. Они готовятся к важному для страны событию – Бразильскому карнавалу.

Бразилия так и не вышла из тяжёлой экономической рецессии. Но карнавал для многих — это святое.

[жительница Рио-де-Жанейро]:

«Буду тратить меньше, но мы всегда покупаем костюмы. Просто не можем не покупать. Иначе карнавал пройдёт мимо нас, а ведь он бывает только раз в год».

И трудное экономическое положение, похоже, не способно омрачить людям праздник.

[жительница Рио-де-Жанейро]:

«Я жду с волнением! Люблю карнавал, многолюдные улицы, когда все в хорошем настроении и когда положительная энергетика».

Бразильский карнавал начнётся 25 февраля и продлится до Пепельной среды, которая в этом году выпадает на 1 марта. С неё у католиков начинается Великий пост.

Ожидается, что фестиваль в Рио-де-Жанейро посетят около шести миллионов человек. В праздничные дни в городе пройдут знаменитый парад школ самбы и различные театрализованные представления.