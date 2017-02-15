Пакистан: загадочный древний город Мохенджо-Даро

Крутой подъём на буддийскую ступу возрастом 2500 лет, которая находится в 5000-летнем городе Мохенджо-Даро. Большинство туристов устремляется наверх, однако самое интересное скрыто внизу.

Достопримечательность находится на территории современного Пакистана. Этот древний город по-прежнему хранит в себе много тайн.

Улицы широки, а дома просторны. В каждом был туалет и система водоотвода.

Немецкий археолог Мартин Янсен провёл на раскопках этого места несколько десятилетий.

[Мартин Янсен, археолог]:

«Все построено строго в соответствии с четырьмя направлениями: северным, южным, восточным и западным. Это означает, что у них были превосходные строительные навыки. Ещё, как предполагается, город построили достаточно быстро, и всё происходило согласно плану».

Впервые Мохенджо-Даро был обнаружен в 20-х годах прошлого века. Но пока раскопки принесли больше вопросов, чем ответов.

Кое-какие данные о повседневной жизни людей того времени собрать удалось. Однако до сих пор неясно, как город возник и почему так внезапно опустел.

[Ричард Мидоу, антрополог]:

«Чтобы понять ситуацию, нужны письменные свидетельства. Пока мы не знаем, какова была система управления в цивилизации долины Инда».

В районе цитадели располагались общественные бани. Хорошо спроектирована водопроводная система. Это показывает, что жители города имели познания в инженерии.

Однако приблизительно через 900 лет после своего основания город внезапно опустел. Археологи выдвигают самые разные версии: от наводнения или нашествия ариев до нападения инопланетян или ядерной бомбардировки.

При этом подчёркивают: важно не только разгадать загадки города, но и — сохранить его.

Асиф вырос в соседнем городе Ларкана. В детстве часто сюда приходил.

[местный житель]:

«Когда я приходил в Мохенджо-Даро 30 лет назад, он выглядел лучше. Кирпич был красным. Теперь он поблек из-за грязи. Очень важно сохранить эту достопримечательность, весь мир и эксперты должны работать ради этого».

С 9 по 11 февраля ЮНЕСКО провела здесь международную конференцию. Её целью было найти способы сохранить древний город.