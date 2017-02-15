Йога смеха в Бейруте привлекает людей всех возрастов

Участники этого особого занятия йогой уже улыбаются. Это потому, что начинается самый весёлый час их недели: урок по йоге смеха.

Такие занятия впервые стали проводить в мире в середине 90-х годов прошлого столетия. Основал их индийский врач Мадан Катария. По его мнению, смех, спонтанный или нет, приносит пользу здоровью и улучшает эмоциональное состояние. Сегодня такие занятия популярны во многих странах.

Поднять руки вверх, похлопать, глубоко вздохнуть. Затем можно начинать смеяться.

Занятия в Бейруте, столице Ливана, привлекают людей всех возрастов.

[Рула Абд-Эльбаки, инструктор по йоге смеха]:

«Это позволяет избавиться от стресса, улучшает приток кислорода в мозг. Это улучшает сон, настроение, вырабатываются эндорфины, которые борются с болезнями. Это даёт счастье. Каждый раз, когда вы смеётесь и напрягаете живот — сжигаете 3,5 калории. Для девушек это как ботокс».

Известно, что смех помогает преодолеть любые барьеры. И посетители занятий с этим соглашаются.

[посетительница урока]:

«Йога смеха делает нас счастливыми, мы забываем о всех проблемах и о себе».

Другая участница считает, что преимущества смеха проявляются с практикой.

[посетительница урока]:

«Каждый урок всё лучше и лучше. Мы смеёмся больше и больше. Тело наполняется счастьем и любовью, вырабатываются гормоны счастья». [посетитель урока]:

«Занятия проводятся уже четыре года, многое изменилось. Сегодня я жду понедельников, ведь эти дни для меня как глоток чистого воздуха».

Смехотерапевты говорят: жители мегаполисов разучились смеяться. Причина – постоянное напряжение. В настоящее время занятия по йоге смеха проводятся уже более чем в 70 странах мира.