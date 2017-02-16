Кыргызы добывают золото на реке в 40-градусные морозы

Зимой в отдалённом кыргызском селе Таш-Башат жизнь словно замирает. На фермах в холодный сезон рабочие места – в дефиците. Поэтому мужчины подыскивают другие занятия, например, — добывают золото.

Небольшие самородки часто встречаются в грунте реки Нарын, которая протекает мимо села.

[Санарбек Атабаев, житель села Таш-Башат]:

«С друзьями, с одноклассниками я прихожу сюда добывать золото. Они развели костёр, чтобы разморозить инструменты. Зимой здесь, в основном, минус 40, поэтому инструменты приходится размораживать».

Когда всё готово, один из мужчин надевает водонепроницаемый костюм и заходит в реку. Его задача – черпать лопатой речной грунт и складывать в ведро. При этом приходится подолгу стоять в ледяной воде. Занятие – не из простых.

[Кутман Касмакунов, житель села Таш-Башат]:

«Я начал делать это, потому что зимой в селе нет работы. Лучше чем-нибудь заниматься, чем бездельничать. Можно добыть золото и заработать денег. У этих ребят – семьи, и так они могут их обеспечить».

Добыча золота здесь возможна только зимой. Летом река становится опасной.

[Санарбек Атабаев, житель села Таш-Башат]:

«Летом мы сюда не ходим, потому что снег тает, и вода прибывает. Река Нарын становится широкой и непредсказуемой. Здесь не только не зайдёшь в воду, но и у берега ходить опасно, может унести течением. А зимой оно слабее».

Между тем добытчики промывают грунт в лотке. Несколько часов кропотливой работы – и найден лишь крошечный золотой самородок. Может быть, в другой день повезёт больше. А пока мужчины рады и этому.

[Санарбек Атабаев, житель села Таш-Башат]:

«Сегодня мы добывали золото. Нашли только полграмма. В деревне золото не продать. Завтра найдём побольше и добавим к тому, что уже есть, а потом всё вместе продадим в городе Нарын».

Старатели добывают золото в реке каждый день всю зиму. За сезон эти трое мужчин зарабатывают на всех около 1000 долларов.