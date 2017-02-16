Нехватка салата латука в ЕС продлится до конца марта

Нехватка салата латука в супермаркетах Европы сохранится и в марте. Об этом сообщили испанские фермеры. Причина в плохих погодных условиях на юге страны.

В регионе Мурсия почти весь выращенный салат идёт на экспорт. Недавно эта местность пострадала в результате сильнейших за два десятилетия наводнений. А в декабре и январе здесь впервые за 30 лет прошли снегопады.

[Хосе Антонио Кановас, фермер]:

«Катастрофа, которую мы пережили в регионе Мурсия, очень похожа на ту, которая случилась в 1983 году. Тогда прошли сильнейшие дожди, а за ними последовали холода, которые завершились снегопадами».

Объёмы производства салата в Испании сократились на треть в пиковые зимние месяцы. Обычно в этот период в стране производят 100 тысяч тонн. В целом за год Испания отправляет на экспорт 700 тысяч тонн латука.

Скудный урожай и последовавшая за этим нехватка заставила многие британские супермаркеты ограничить количество отпускаемого в одни руки салата. Одновременно на полках магазинов стало меньше и других овощей, например, цукини, брокколи и баклажанов.

Испания поставляет половину всех овощей, которые импортируют страны ЕС. При этом, от непогоды пострадали не только испанские фермеры. Убытки понесли все страны средиземноморья, включая Грецию. В целом за последние недели из-за экстремальных метеоусловий производство овощей в Евросоюзе сократилось на 60%.

Фермеры говорят, что на восстановление потребуется несколько недель.

[Хосе Антонио Кановас, фермер]:

«Мы сможем вернуться к нормальному производству в конце марта или начале апреля. До тех пор не сможем решить проблему. Мы не могли высадить рассаду, потому что поля были затоплены».

Многие фермеры в регионе не страхуют свой урожай. Коэффициент прибыли здесь составляет всего от полутора до четырёх процентов. Основной доход люди получают за счёт больших объёмов поставок. Также владельцы ферм понесли большие потери, нанимая работников для высадки салата и сбора урожая на затопленных полях.