Европарламент одобрил зону свободной торговли между ЕС и Канадой

В среду Европейский парламент утвердил соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой – CETA. Оно позволит отменить 98% торговых пошлин между сторонами. «За» проголосовало более 400 законодателей, «против» — около 250.

Соглашение было утверждено на фоне постепенного отказа США от подобных договоров. Ранее Белый дом вышел из Транстихоокеанского партнёрства – зоны свободной торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также обещал отказаться от НАФТА – зоны беспошлинной торговли между США, Канадой и Мексикой.

Министр международной торговли Канады сказал журналистам после голосования, что CETA – это «золотой стандарт» торговых соглашений.

[Франсуа-Филипп Шампань, министр торговли Канады]:

«Думаю, мы живём в исторический момент. Думаю, мир ждал сильного шага от Европы и Канады, и сегодня Европа твёрдо высказалась в поддержку открытой и прогрессивной торговли».

Переговоры о CETA начались около восьми лет назад. Подписали договор в октябре 2016.

[Артис Пабрикс, депутат Европарламента]:

«Я уже жду следующих торговых соглашений, поскольку Европейский союз во времена нестабильной мировой политики должен идти вперёд».

Голосование в парламенте сопровождалось протестами снаружи. Противники CETA прошлись по улицам Страсбурга с призывом отказаться от соглашения. Они говорят: договор понизит трудовые и экологические стандарты и позволит мультинациональным корпорациям диктовать государственную политику.

[протестующий]:

«Он отменяет всё социальное законодательство, международные арбитражные суды будут проводить слушания за закрытыми дверями. Опыты с подобными соглашениями в Канаде и США показывают, что произойдёт здесь».

Протестующие утверждают, что деньги останутся в руках больших компаний.

[протестующая]:

«Это договор, который позволяет инвесторам подавать в суд на государства ЕС и Канаду. Этот договор остановит либерализацию услуг. О нём договорились очень непрозрачно».

Полное применение соглашения будет достигнуто после того, как его ратифицируют парламенты всех стран-членов ЕС.