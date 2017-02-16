16 февраля 2017

1000 человек эвакуированы в Новой Зеландии из-за лесного пожара

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В третьем по величине новозеландском городе Крайстчёрч объявлено чрезвычайное положение. Городу угрожает лесной пожар, разразившийся в начале недели.

Огонь уже уничтожил 11 жилых домов и два подсобных помещения в городском районе Порт-Хиллс. Более 1000 человек были эвакуированы, и люди продолжают покидать дома.

[местная жительница]:
«У нас всё загружено в машину и готово к отъезду. Перед тем как поспать пару часов до утра, мы хотим оценить ситуацию: ухудшается она или улучшается».

Огонь уже охватил более 1800 гектаров земли, причём значительно распространился за последнюю ночь.

Премьер-министр страны отложил все дела и пристально следит за развитием ситуации. В небо подняты 15 вертолётов и самолёт – максимум, допустимый одновременно по меркам безопасности. Есть опасения, что сильный ветер может раздуть пламя ещё больше.

В то же время, по словам спасателей, к концу недели ветер должен изменить направление. Из-за этого понизится температура воздуха, что должно помочь справиться с бедствием.

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