Во Франции орлов учат перехватывать дроны

Во Франции орлов готовят защищать воздушное пространство от потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов. Птиц тренируют военные.

Когда орлёнок вылупляется, дрон выполняет роль добычи. Птенца обучают охотится на него, а за поимку вознаграждают кусочком мяса. Со временем хищник привыкнет выслеживать и перехватывать дроны.

Помощь птиц необходима в случае, когда невозможно обезвредить беспилотники другими способами. Например, в общественных местах опасно сбивать нелегально вторгшийся дрон, поскольку обломки могут упасть на людей. Обученные орлы будут охранять воздушное пространство президентского дворца и других важных объектов.

Два года назад французскую полицию и военных встревожили полёты дронов над Елисейским дворцом в Париже и над туристическими достопримечательностями города. Летательные аппараты также заметили в воздухе над несколькими атомными станциями.

Первыми приобщить орлов к работе служб безопасности решили полицейские Нидерландов. Их проект называется «Охрана сверху». О его существовании нидерландская полиция сообщила год назад.