16 февраля 2017

Во Франции орлов учат перехватывать дроны

| 0
Во Франции орлов готовят защищать воздушное пространство от потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов. Птиц тренируют военные.

Когда орлёнок вылупляется, дрон выполняет роль добычи. Птенца обучают охотится на него, а за поимку вознаграждают кусочком мяса. Со временем хищник привыкнет выслеживать и перехватывать дроны.

Помощь птиц необходима в случае, когда невозможно обезвредить беспилотники другими способами. Например, в общественных местах опасно сбивать нелегально вторгшийся дрон, поскольку обломки могут упасть на людей. Обученные орлы будут охранять воздушное пространство президентского дворца и других важных объектов.

Два года назад французскую полицию и военных встревожили полёты дронов над Елисейским дворцом в Париже и над туристическими достопримечательностями города. Летательные аппараты также заметили в воздухе над несколькими атомными станциями.

Первыми приобщить орлов к работе служб безопасности решили полицейские Нидерландов. Их проект называется «Охрана сверху». О его существовании нидерландская полиция сообщила год назад.

Во Франции орлов учат перехватывать дроныПроизводитель знаменитого мыла из Алеппо перебрался в ПарижДвум девушкам-езидкам вручили Премию имени СахароваТурция: арест подозреваемого в атаке на ночной клубМигрантов, которые добровольно покинули Германию, стало большеВо Франции ищут грабителей, укравших 70 кг золотаФрансуа Фийон извинился за скандал, но из гонки не вышелБеспилотные автобусы начали возить пассажиров в ПарижеУникальный архив парфюмов: с XIX века до наших днейВ Австралии пресекли крупные теракты в центре Мельбурна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.