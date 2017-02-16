Футбол может стать причиной приобретённого слабоумия

Британские учёные пришли к выводу, что повреждения мозга, полученные игроками в футбол, позже могут развиться в деменцию — приобретённое слабоумие. Особую опасность, по их мнению, представляют удары головой по мячу и столкновения с другими игроками на поле.

Это первое подобное исследование, в ходе которого проводили вскрытия и изучали истории болезни мужчин, скончавшихся от деменции. В молодости они профессионально занимались футболом. И все отличались хорошими навыками ударов по мячу головой.

В общей сложности были изучены истории 14 бывших футболистов. Для шести из них родственники подписали разрешение на вскрытие.

В мозгу четверых умерших учёные обнаружили признаки хронической травматической энцефалопатии – предполагаемой причины деменции. И у всех были признаки болезни Альцгеймера.

[Джон Харди, соавтор исследования]:

«В мозгу есть серое вещество – это нейроны, и белое вещество – связи между нейронами. И часть белого вещества разорвана. Это явный признак хронической травматической энцефалопатии. Ещё один тип патологии виден вокруг кровеносных сосудов. В мозгу их очень много, и вокруг них видны разрывы. Мозг по консистенции как желе, а сосуды — прочнее. Когда происходит вращение, то они играют роль проволоки для резки сыра».

Результаты исследования показывают, что риск развития деменции для футболистов такой же, как и для боксёров или игроков в американский футбол.

Уже было доказано, что у боксёров хроническая травматическая энцефалопатия нередко приводит к умственной и двигательной недостаточности.

[Джон Харди, соавтор исследования]:

«Задача бокса – бить по голове. Футболисты, без сомнения, пытаются избежать сотрясений. Мы говорим, что удары по мячу головой могут привести к проблемам, однако сотрясения можно получить на поле и в других ситуациях».

При этом, учёные отмечают, что для непрофессиональных футболистов, которые играют время от времени, риск деменции минимальный.

[Джон Харди, соавтор исследования]:

«Хочу отметить, что мы обследовали профессиональных футболистов, которые каждый день играли в футбол на протяжении 25-30 лет, возможно, по несколько часов в день. Это очень отличается от тех, кто играет в футбол по выходным или в школе».

Исследователи также говорят, что футбол оказывает и положительное влияние. Например, укрепляет сердечно-сосудистую систему, что как раз уменьшает вероятность развития деменции.