Модернизированная Toyota Prius PHV поступила в продажу в Японии

Обновлённый гибрид Toyota Prius PHV поступил в продажу в Японии. Теперь на одной электротяге он способен преодолеть до 70 километров, может заряжаться от обычной электросети и в базовой комплектации оснащён солнечной панелью.

В компании считают, что за этой моделью – будущее всех «зелёных» авто.

[Такеси Утиямада, председатель правления компании Toyota]:

«Это основа и стержень экологичного автомобиля. Эта машина с этого момента должна показывать главное направление развития экоавтомобилей. Что приходит следом за гибридным авто? Это гибрид, заряжающийся от розетки. И это ответ компании Toyota».

Солнечная батарея, встроенная в крышу автомобиля, увеличивает запас хода до 6 километров в день.

[Сёити Канеко, заместитель главного инженера компании Toyota]:

«Наконец-то мы превратили солнечную энергию в энергию движения. Мы впервые сделали доступной технологии преобразования солнечной энергии для автомобилей массового производства».

Prius PHV способен зарядиться от розетки в 200 вольт за 2 часа 20 минут, а на специальной «заправочной» станции для электромобилей батарея зарядится на 80% всего за 20 минут.

Toyota надеется продавать в Японии за месяц 2500 таких машин.

Эта же модель под названием Prius Prime появилась в автосалонах США в конце прошлого года. Продажи в Европе и других странах стартуют в марте 2017-го.

Первые гибридные автомобили Prius начали выпускать 20 лет назад. С тех пор Toyota продала 10 миллионов этих машин по всему миру.