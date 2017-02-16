Овощи в супермаркете помечают лазерами

Один из шведских супермаркетов решил использовать инновационные технологии, чтобы сделать вклад в защиту окружающей среды. Вместо традиционных наклеек овощи и фрукты теперь помечают лазером. Правда, не все. Начали с батата и авокадо.

[Петер Хагг, представитель супермаркета]:

«Это новая технология, мы ищем лучшие пути брендирования нашей продукции. Мы считаем, что используется слишком много ненужного пластика и упаковки».

Процесс называют «природным брендированием». Лазер используют, чтобы убирать пигмент в определённых участках кожуры фрукта или овоща. На каждом батате печатают название продукта, страну происхождения и номер.

Изобретатели технологии говорят, что процесс не отражается на вкусе или запахе продуктов.

[Петер Хагг, представитель супермаркета]:

«Фрукты подвергаются воздействию очень яркого света, в результате пигменты испаряются, и остаётся след. Воздействие очень деликатное, надпись не проходит сквозь кожуру».

По данным супермаркета, в 2015 году в этой сети в Швеции было продано 725 тысяч пакетов авокадо. И на них потребовалось 217 километров пластиковой упаковки.

Конечно, иногда упаковка нужна, чтобы продлить срок хранения. Но в других случаях её использования можно избежать.

[Петер Хагг, представитель супермаркета]:

«Для некоторых позиций она не нужна: она не помогает продлить время хранения, она только приносит дополнительные расходы. Зачастую её используют только для того, чтобы на кассе продукт могли отличить».

Пока проект в стадии тестирования. С батата и авокадо начали потому, что кожуру с них обычно срезают, а стикеры на них часто отпадают.

Впрочем, лазер поможет не во всех случаях. Например, цитрусовые имеют удивительную способность восстанавливаться. Это означает, что надписи, сделанные таким способом, исчезают с поверхности фрукта всего за несколько часов.

Главная цель испытаний – узнать реакцию посетителей.

[покупатель]:

«Я впервые вижу такое брендирование. Но если это ради экологии, то я поддерживаю. Это меня не отпугнёт. Если используется меньше упаковки – это хорошо». [покупательница]:

«Я такого раньше не видела, но это отличная идея, поскольку это полезно для окружающей среды».

Наклейки на фруктах и овощах могут показаться небольшими. Однако защитники природы говорят, что даже они очень сильно загрязняют окружающую среду.

[Кирра Бокс, активистка-природозащитница]:

«Мы знаем, что производители и магазины пытаются сократить объёмы используемой упаковки, но они не смогут полностью от этого отказаться, если мы не переключимся на природные материалы, которые не окажутся на свалке после использования».

Тестирование проекта началось в декабре. Как ожидается, оно завершится в марте.