Модный дом Marchesa показал женственные наряды с восточными акцентами

Дизайнерский дуэт Джорджины Чапман и Керен Крейг показал свою осень 2017 года на Неделе моды в Нью-Йорке. Коллекция наполнена женственностью, перьями, цветами и бахромой.

Показ прошёл в главном павильоне Недели моды. Как сказала Чапман, наряды отражают истинный дух модного дома Marchesa.

[Джорджина Чапман, дизайнер]:

«В них много вельвета, много 3D-цветов, много шёлка «марабу», бахромы, много разных элементов, которые часто ассоциируют с домом Marchesa».

Бренд известен своими вечерними нарядами класса люкс, которые нередко можно увидеть на звёздах на красной дорожке.

По словам Керен Крейг, в коллекции можно заметить восточные акценты. Говорит, на них вдохновила величественность императорских дворов Китая.

[Керен Крейг, дизайнер]:

«Вы увидите много лоска, который выражается в богатых тканях».

Китайские элементы также прослеживаются в высоких воротниках, кисточках и рукавах-крылышках у платьев.

Образы дополнены изящными босоножками с бамбуковыми каблуками.

Цветовая палитра очень разнообразна: от разноцветных вечерних нарядов до ярко-зелёных коктейльных платьев с объёмным цветочным принтом.

Среди голливудских знаменитостей, которые надевали платья бренда, — Сандра Баллок, Рианна и Керри Вашингтон.