17 февраля 2017

Японцы начали сдавать телефоны для переработки в медали

| 0
Десятки японцев пришли к зданию правительства Токио, чтобы пожертвовать старые мобильные телефоны. Из них извлекут драгоценные металлы, которые пойдут на изготовление медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр.

Такая инициатива позволит японским гражданам косвенно поучаствовать в проведении Олимпиады-2020 в Токио. К тому же все награды будут сделаны экологичным способом.

Три старых телефона принесла на пункт приёма и мэр города.

[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:
«Мы запустили этот проект, чтобы содействовать экологической устойчивости и позволить непосредственно поучаствовать в подготовке к Играм в Токио. Замечательно, что ваши мобильные телефоны пойдут на изготовление олимпийских и паралимпийских медалей».

Предложение олимпийского оргкомитета японцы приняли с энтузиазмом. Старые телефоны несут и пожилые, и молодёжь.

[жительница Кавасаки]:
«Я приехала сюда, поскольку мне приятно, что мои старые мобильные телефоны станут частью медалей Олимпийских игр».

[житель Токио]:
«(Меня привела) мысль о том, что какие-то вещи из моего дома станут частью медалей. Как житель Токио я рад, что у нас пройдут Олимпийские игры. Я увижу их первый раз в жизни».

Для изготовления медалей необходимо собрать восемь тонн металла. Его извлекут из телефонов и мелкой оргтехники. Затем с помощью химического процесса отделят золото, серебро и другие необходимые металлы. После этого изготовят 5000 золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Оргкомитет Олимпиады объявил о запуске кампании в начале февраля. В апреле по всему городу появятся пункты приёма. Они закроются, когда будет собран достаточный объём металла. Ещё одна цель проекта – сократить затраты на подготовку к Олимпийским играм.

Японцы начали сдавать телефоны для переработки в медалиЯпонский император Акихито празднует 83-й день рожденияЯпония: предупреждение о цунами после землетрясения частично отозваноВ Японии прошла ежегодная «гонка за счастьем»Подросток-сикх пытается остаться на родине – в ЯпонииМодернизированная Toyota Prius PHV поступила в продажу в ЯпонииНа рыбном аукционе в Токио продали тунца за $615 000В Токио выпал первый за 54 года ноябрьский снегЯпония: церемония передачи «власти» от Обезьяны ПетухуНа фестивале снега в Саппоро представили более 200 скульптур

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.