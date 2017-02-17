Японцы начали сдавать телефоны для переработки в медали

Такая инициатива позволит японским гражданам косвенно поучаствовать в проведении Олимпиады-2020 в Токио. К тому же все награды будут сделаны экологичным способом.
Три старых телефона принесла на пункт приёма и мэр города.
[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:
«Мы запустили этот проект, чтобы содействовать экологической устойчивости и позволить непосредственно поучаствовать в подготовке к Играм в Токио. Замечательно, что ваши мобильные телефоны пойдут на изготовление олимпийских и паралимпийских медалей».
Предложение олимпийского оргкомитета японцы приняли с энтузиазмом. Старые телефоны несут и пожилые, и молодёжь.
[жительница Кавасаки]:
«Я приехала сюда, поскольку мне приятно, что мои старые мобильные телефоны станут частью медалей Олимпийских игр».
[житель Токио]:
«(Меня привела) мысль о том, что какие-то вещи из моего дома станут частью медалей. Как житель Токио я рад, что у нас пройдут Олимпийские игры. Я увижу их первый раз в жизни».
Для изготовления медалей необходимо собрать восемь тонн металла. Его извлекут из телефонов и мелкой оргтехники. Затем с помощью химического процесса отделят золото, серебро и другие необходимые металлы. После этого изготовят 5000 золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Оргкомитет Олимпиады объявил о запуске кампании в начале февраля. В апреле по всему городу появятся пункты приёма. Они закроются, когда будет собран достаточный объём металла. Ещё одна цель проекта – сократить затраты на подготовку к Олимпийским играм.