«Брексит» винят в падении продаж цветов в Кении

День святого Валентина – один из самых оживлённых периодов для кенийских производителей цветов. В этом году компании ожидали большей отдачи за счёт открытия новых рынков в Южной Корее и Австралии.

Однако спрос вырос незначительно по сравнению с прошлым годом. Таковы данные Кенийской цветочной ассоциации.

Это объясняют решением Великобритании, крупного кенийского покупателя, выйти из состава Евросоюза, что привело к ослаблению фунта стерлингов.

Это одна из ведущих кенийских цветочных ферм. Находится в городе Найваша – садоводческом центре страны. Площадь её плантаций – 73 гектара, а работает здесь более 1000 человек. Каждый месяц они выращивают около 16 миллионов роз.

Менеджер говорит, что в Великобританию они продукцию не поставляют, но всё равно продажи сократились.

[Джордж Онгани, менеджер фермы]:

«По сравнению с прошлым годом, с прошлым Днём святого Валентина, спрос не повысился. Думаю, разница – всего 5-8%».

Теперь компании начали менять стратегию и увеличивать внутренний рынок. Однако ажиотажа не наблюдается. Многие покупатели жалуются, что цены на розы растут. Ко Дню святого Валентина один цветок стоил около 50 американских центов.

Бернард продаёт цветы последние пять лет. Говорит, цены постоянно увеличиваются, а покупателей мало.

[Бернард Китензи, продавец цветов]:

«Ко Дню святого Валентина фермы повышают для нас цены. Как только мы приходим на рынок, клиенты начинают жаловаться. Но цены всё равно повышаются».

Но больше всего опасений у производителей цветов вызывает неопределённость в отношении планируемого договора с Евросоюзом, крупнейшим рынком Кении.

Как ожидается, Договор об экономическом партнёрстве предоставит странам Восточноафриканского сообщества беспошлинный доступ на европейский рынок.

Кения и Руанда уже его подписали. Однако другие страны — Бурунди, Танзания, Уганда и Южный Судан — медлят с ратификацией, поскольку опасаются за региональную промышленность.

Если от соглашения откажутся, то больше всего потеряет Кения. Остальные страны Восточноафриканского сообщества сохранят беспошлинный доступ на рынок ЕС в рамках инициативы «Всё кроме оружия». Она действует для наименее развитых африканских стран. Кения же в такой список не входит.