Из-за морозов Монголия второй год подряд страдает от бескормицы

Мункхабат собирает туши погибшего от морозов домашнего скота прямо рядом со своей юртой. Он один из десятков тысяч монгольских пастухов-кочевников, которые этой зимой встали перед лицом голода и потери средств к существованию.

Всему виной дзуд – бескормица. Она наступает, когда на смену засушливому лету приходит очень холодная зима. И это бедствие обрушивается на Монголию уже второй год подряд.

[Мункхабат Басаррагчаа, пастух]:

«Эта зима очень суровая. Это значит, что весной тоже будет трудно. Я уже потерял больше десяти животных, и боюсь – потеряю ещё».

Домашний скот – основной источник пищи и дохода, а также транспорт для трети трёхмиллионного населения Монголии. По данным властей, в этом году погибло уже 42 тысячи голов. И цифра будет расти – морозы не отступят до марта.

В прошлом году Монголия потеряла 1 миллион 100 тысяч голов. Но самое большое бедствие было в 2010. Тогда погибло почти 10 миллионов животных.

Бескормица случается в Монголии периодически. Но в последние годы – всё чаще.

[Нордов Болормаа, глава Монгольского общества Красного Креста]:

«Раньше дзуд случался по 5 раз в 60 лет, то есть раз в 12 лет. Но за последние 27 лет Монголия пережила уже 7 дзудов, то есть один в 3,8 года».

Монгольское общество Красного Креста сообщает, что в этом году от бескормицы страдают 157 тысяч человек в 17 из 21 провинции страны. И этим людям срочно нужна помощь. Из-за экономического кризиса власти в состоянии оказать поддержку лишь четверти из них. В декабре они также обратились за помощью к международным гуманитарным организациям.

Красный Крест в четверг призвал помочь международное сообщество. Собрать нужно 654 тысячи долларов. Средства пойдут на материальную и медицинскую помощь пастухам, оказавшимся в наиболее затруднительном положении.