Встреча министров «Большой двадцатки» проходит в Бонне

В немецком Бонне завершился первый день встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки».

Принимает коллег недавно назначенный на пост главы немецкого МИДа Зигмар Габриэль. Также впервые в подобном мероприятии участвует новый Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В четверг прошли двусторонние встречи. Затем участники собрались для общей фотографии и посетили совместный ужин.

На встречах обсуждались вопросы внешней политики и глобальных вызовов, ситуация на востоке Украины, сотрудничество с Африкой и вопросы обороны.

Выступая перед журналистами, Зигмар Габриэль отметил, что Европа должна сама позаботиться о своей безопасности.

[Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии]:

«Нужно продолжать обсуждения по вопросу безопасности и обороны Европы. Она больше не может полагаться на США, которые брали на себя львиную долю ответственности. Нельзя не упомянуть, что у США почти такой же ВВП, как у Европы. И в Америке идут дебаты в отношении того, что они больше не хотят нести большую часть ответственности за безопасность в Европе».

Габриэль также сказал, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и другими сторонами, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, был достигнут неожиданный прогресс по вопросу кризиса на востоке Украины.

У места проведения саммита прошёл немногочисленный протест антиглобалистов. Около 150 человек выразили недовольство политикой лидеров «Большой двадцатки».

[протестующий]:

«На страны G20 приходится 90% мирового ВВП, и он находится под их контролем, они проводят политику против бедных, ведут протекционистскую политику против Африки и так далее».

Следующую встречу лидеров «Большой двадцатки» проведут в Гамбурге в июле. На неё впервые прибудет президент США Дональд Трамп.