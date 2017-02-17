Главу Samsung арестовали по подозрению во взяточничестве

Суд Сеула разрешил арест фактического главы корпорации Samsung Group Ли Джэёна. Бизнесмен находится под следствием в связи с его предполагаемой причастностью к коррупционному скандалу, который привёл к приостановке полномочий президента страны Пак Кын Хе.

Суд рассматривал требование прокуратуры в течение десяти часов. Слушание проходило за закрытыми дверями. Решение было вынесено рано утром в пятницу. После этого Ли Джэёна, ожидавшего в центре заключения, взяли под стражу.

В январе южнокорейская прокуратура также требовала арестовать руководителя Samsung Group. Тогда суд отказал обвинителям, поскольку не увидел веских оснований для задержания. В этот раз прокуратура представила новые улики, и суд удовлетворил её требование.

При этом он не выдал ордера на арест другого фигуранта коррупционного расследования – президента компании Samsung Electronics Пак Сан Чина. Суд счёл, что в его задержании нет необходимости.

48-летний Ли Джэён занимает должность вице-председателя компании Samsung Electronics. В 2014 году его отец и глава корпорации Samsung Group Ли Гонхи перенёс инфаркт. С тех пор Ли Джэён выполняет его обязанности.

Бизнесмена подозревают в даче взяток на сумму 36 с половиной миллионов долларов. По данным прокуратуры, в 2015 году он выплатил деньги фондам, основанным Чхве Сун Силь – подругой южнокорейского президента Пак Кын Хе.

Обвинители считают, что в обмен на это президентская администрация оказала давление на государственный пенсионный фонд, чтобы тот содействовал слиянию компаний Samsung C & T Corp и Cheil Industries Inc. В связи с этим главу пенсионного фонда также обвинили в коррупции. Месяц назад его взяли под стражу.

Подруга президента Чхве Сун Силь тоже находится под следствием. Она считается центральной фигурой политического и коррупционного скандала, разгоревшегося в стране.

Между тем Ли Джэён, хотя и не отрицает, что переводил средства в фонды Чхве, — не признаёт, что это были взятки. Корпорация Samsung также заявляет, что её фактический глава взяток не давал.

По мнению экспертов, арест Ли может стать причиной задержки принятия важных решений в компании.

[Чо Чан Хун, профессор Университета Соган]:

«Арест главы компании приведёт не только к потерям для самого концерна, но и к социальным проблемам. Тем не менее, государственная система Южной Кореи продемонстрировала, что не простит правонарушений. Поэтому в долгосрочной перспективе это повысит доверие к Южной Корее».

Жители Сеула отреагировали на арест бизнесмена по-разному.

[жительница Сеула]:

«Я так и думала, что в этот раз его арестуют. Это должно было произойти ещё в прошлом месяце. В этот раз доказательств оказалось достаточно, и правосудие восторжествовало». [житель Сеула]:

«Я считаю это позором. Главной фигурой расследования была президент Пак Кын Хе. Думаю, они не нашли много улик против неё и арестовали Ли. Полагаю, это сильно повлияет на экономику нашей страны».

Samsung – один из крупнейших в мире производителей электроники, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, а также аудио- и видеоустройств.