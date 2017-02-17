Китаю грозит худшая вспышка птичьего гриппа H7N9

В прошлом месяце в Китае от вируса птичьего гриппа H7N9 умерло не менее 79 человек. Таковы правительственные данные. Есть опасения, что вспышка в этом сезоне может быть худшей в истории страны.

Число смертей в январе – в четыре раза выше аналогичных показателей за прошлые годы. В общей сложности, с октября от гриппа умерло не менее 100 человек.

Государственные СМИ издали онлайн-предупреждение, призвав людей избегать птичьих рынков.

Местные жители говорят, что реакция на вспышку со стороны продавцов птицы несоизмерима с масштабами распространения. Многие отказываются закрываться, чтобы сдержать эпидемию.

Власти утверждают, что за последние три-четыре месяца в стране было зарегистрировано всего около 300 случаев заражения людей птичьим гриппом. Однако многие эксперты в отрасли здравоохранения отмечают, что реальное число намного выше.

Цены на курятину в Китае упали до самого низкого уровня за десятилетие.

Пока случаев передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было. Однако Всемирная организация здравоохранения отмечает, что такую вероятность исключать нельзя.

Тем временем на Тайване продолжают бороться с вирусом птичьего гриппа других штаммов, включая H5N6, H5N2 и H5N8. Случаев заражения людей пока не было. Однако в стране продолжают истреблять домашнюю птицу. В настоящее время убито более 130 тысяч кур, уток и гусей.

[Хуан Цзэчжун, глава Бюро карантина]:

«Мы очень беспокоимся по поводу H5N6. Но не о передаче от птиц человеку, а о том, что у нас может случиться то же, что в Южной Корее. Там за три месяца они были вынуждены истребить около 33 миллионов птиц. Это нанесло значительный ущерб индустрии».

Ранее здесь также зафиксировали первый для страны случай заражения человека. У 69-летнего мужчины был обнаружен грипп штамма H7N9 после его возвращения из поездки на юг материкового Китая.