Грандиозная выставка орхидей открылась в Нью-Йорке

[Марк Хачадурян, куратор орхидей в Ботаническом саду Нью-Йорка]:

«Здесь тысячи этих растений в цвету, все виды цвета, аромата – всё, что только можно вообразить в плане цвета и внешнего вида».

Буйство красок посреди каменных джунглей Нью-Йорка. Здесь, в ботаническом саду в Бронксе открывается ежегодная выставка орхидей – 15-ая по счёту.

Тема экспозиции этого года – Таиланд. Выбрана неслучайно. Эта азиатская страна – крупнейший экспортер тропических орхидей в мире, а также – дом для 1200 видов этого цветка.

[Марк Хачадурян, куратор орхидей в Ботаническом саду Нью-Йорка]:

«Сад выстроен в тайском стиле, здесь есть некоторые элементы культуры. Они как бы обрамляют эти тысячи цветущих орхидей. Например, слоники за моей спиной. Они очень символичны и важны для тайской культуры».

В этом году представлены как редкие, так и наиболее распространенные виды орхидей. Открытию предшествовала грандиозная работа. Нужно было, чтобы эти тысячи растений одновременно были в полном цвету.

Коллекция орхидей в Нью-Йоркском ботаническом саду – одна их крупнейших в мире. Всех желающих окунуться в буйство красок и свежести выставка приветствует до 9 апреля.