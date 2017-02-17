На крыше парижского небоскрёба открылся каток

Каток на крыше – такое необычное развлечение появилось в Париже на одном из небоскребов, Башне Монпарнас. Его открыли на несколько недель, на время школьных каникул.

Здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в кёрлинг, пить горячий шоколад и, конечно, просто наслаждаться отменным видом на французскую столицу.

При этом, установка конструкции на такой высоте не обошлась без трудностей.

[Каролин Делер, директор обзорной площадки Башни]:

«Технические ограничения заключались в том, что у башни Монпарнас грузовой лифт ходит только до 56-го этажа, и чтобы добраться до крыши, нужно пройти пешком ещё три этажа. А мы с командой из 30 человек ездили туда-обратно, по меньшей мере, 600 раз, чтобы установить все листы и возвести ледовый каток на 59-м этаже».

Организаторы говорят: после того, как на Башне открыли каток, число посетителей возросло на треть. При этом, новый аттракцион привлек не только туристов, но и парижан.

[посетительница]:

«Не каждый день можно покататься на коньках на высоте 261 метр. И это отлично сочетается с прекрасным видом. Вид открывается на весь Париж. Мы решили прийти, поскольку сегодня чудесный день». [посетитель]:

«Это весело. Не похоже на обычный ледовый каток. До этого я ни разу не катался [на коньках], и удивительно, что ещё ни разу не упал».

Каток будет открыт для посетителей до 5 марта. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15 евро.