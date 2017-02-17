Беженцы обучают европейских студентов арабскому и суахили

Хекма Ядуб ещё несколько лет назад работала адвокатом в Судане, но была вынуждена бежать из страны. Теперь живёт в Великобритании. Сейчас обучает своему родному арабскому языку британского студента.

Эта работа для Хекмы – первая с тех пор, как она стала беженкой. Получить её женщина смогла благодаря новому стартапу под названием Chatterbox. Проект помогает трудоустроится мигрантам с высшим образованием.

Идея принадлежит Мурсале Хедайят из семьи афганских беженцев. Её мать, по профессии инженер-строитель, также не могла найти работу. В конце концов, она трудоустроилась именно благодаря знанию собственного языка.

[Мурсала Хедайят, основательница стартапа Chatterbox]:

«Её жизнь в Великобритании была наполнена разочарованиями. Она была очень огорчена, поскольку не могла работать по своей специальности. А ведь этой профессии она посвятила жизнь».

Стартап поддержал Лондонский университет. Он первым взял на работу мигрантов. Они обучают своим языкам студентов, бизнесменов и других желающих расширить знания.

Проект уже помог трудоустроится более 30 мигрантам. Они преподают арабский, корейский, суахили и фарси. Говорят: работа дарит им чувство собственного достоинства, которое теряется, когда становишься беженцем.

Мурсала надеется, что стартап поддержат и другие университеты.