Огромный дом Lego откроется в Дании

Это необычное здание выросло в датском городе Биллунн. Выглядит оно так, будто собрано из конструктора, не случайно. Его построила компания Lego Group. Называется здание – Lego House.

Оно состоит из двух десятков блоков, напоминающих гигантские лего-кирпичи. Lego House станет игровым центром для поклонников знаменитого конструктора. Директор проекта обещает, что будущий тематический парк развлечений станет «единственным в своём роде во всём мире».

Здание занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров. Спроектировал его известный датский архитектор Бьярке Ингельс. Здесь разместятся три ресторана, магазин игрушек Lego, четыре игровые площадки, а также – галереи. В них представят экспонаты, рассказывающие об истории Lego, и творения поклонников конструктора.

Компанию Lego Group основал в 1932 году датский бизнесмен и изобретатель Оле Кирк Кристиансен. В настоящее время его внук Кьелль Кирк Кристиансен занимает пост вице-председателя совета директоров.

Компания выпускает конструкторы из кирпичиков Lego, которые также включают фигурки людей и животных, колёса и другие детали. Шесть тематических парков развлечений «Леголенд» построены в Дании, Германии, Великобритании, США и Малайзии.

Новый центр Lego House в Дании откроется в сентябре этого года. Он расположен недалеко от штаб-квартиры компании.