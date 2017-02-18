5-летний австралиец профессионально стрижёт овец

«Мне нравится быть фермером и стричь».
Тренироваться начинал на своих мягких игрушках. Потом ему стали доверять и живых овец.
[Донна Данн, мама Чарли]:
«Первое видео, как он стрижёт, сняли, когда ему исполнилось два. Он стриг мишек Тедди».
Родители мальчика Клинт и Донна тоже всю жизнь занимаются стрижкой. Чарли уверен, что пойдёт по их стопам.
[Донна Данн, мама Чарли]:
«Одержимость — вот нужное слово. Я не преувеличиваю, он этим живёт и дышит, постоянно об этом говорит».
Чарли также не разрешает родителям заниматься стрижкой, когда его нет дома.
[Клинт Данн, папа Чарли]:
«Нам не позволено стричь в будние дни, когда он в школе. Похоже, что вся стрижка откладывается на выходные».
В местном технологическом колледже стрижку овец преподают как отдельную дисциплину. Учителя говорят, что этим занятием интересуется всё больше молодых людей.
[Фиона Роли, преподаватель]:
«Стрижка раньше была самой непопулярной. Но сейчас многие молодые люди делают это занятие своей профессией из-за того, что смогут путешествовать».
Пока Чарли отправляется в школу. У него есть в запасе ещё несколько лет, прежде чем он начнёт заниматься стрижкой полный рабочий день.