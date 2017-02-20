В Беларуси продолжаются протесты против «налога на тунеядство»

Тысячи белорусов в воскресенье провели протесты сразу в нескольких городах страны. Они выступили против так называемого «налога на тунеядство». Закон, подписанный весной 2015 года, подразумевает обязательные сборы для граждан, которые работали меньше шести месяцев в году и не зарегистрированы на бирже труда.

Официально его называют декретом о предупреждении социального иждивенчества. Размер налога составляет приблизительно 230 евро.

Сразу после его принятия закон вызвал недовольство белорусов. В разных городах то и дело проходили протесты. Однако они стали масштабными в преддверии даты первой выплаты: 20 февраля этого года.

Самая масштабная демонстрация в воскресенье прошла в Гомеле. Также протестовали в Бресте, Витебске, Гродно, Могилёве и Минске.

Люди вышли с плакатами «Я не паразит» и «Мы не рабы».

[жительница Могилёва]:

«Вся моя семья работает, но я знаю людей, у которых уже макароны – роскошь. Есть такие люди, которых называют известные личности тунеядцами, алкоголиками». [житель Могилёва]:

«Нам не разрешили марш протеста против принятия декрета, нам не разрешили идти с транспарантами, с лозунгами. И мы попросили людей, которые присутствовали на нашей встрече, просто символически пройтись, выразить такой молчаливый протест».

Акции организовывают общественные активисты, профсоюзы, правозащитники и оппозиционные политики.

Белорусская экономика погружена в рецессию с 2015 года. Официально в стране зарегистрировано 470 тысяч безработных. Это число включает фрилансеров, домохозяек и тех, кто уезжает работать в другие страны.

Пока новый налог оплачивают менее 10% общего числа нетрудоустроенных. В казну удалось собрать дополнительные шесть миллионов долларов.