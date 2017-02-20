20 февраля 2017

В Уганде — масштабный миграционный кризис

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В Уганду устремился огромный поток беженцев из Южного Судана, где более трёх лет продолжается гражданская война. Страна стоит на пороге гуманитарного кризиса. При этом, как заявляет представитель Всемирной лютеранской федерации, Уганда полностью лишена внимания и поддержки международного сообщества.

[Йессе Камстра, представитель Всемирной лютеранской федерации]:
«Я не знаю, сколько ещё тысяч человек должны бежать или погибнуть прежде, чем международное сообщество очнётся и поймёт, что здесь происходит».

По данным УВКБ ООН, за время военного конфликта из Южного Судана бежали более полутора миллионов человек. Это самый масштабный миграционный кризис в Африке и третий по величине в мире после Сирии и Афганистана.

Южный Судан – молодая страна. Он получил независимость от Судана в 2011 году. Однако напряжённые отношения между этническими группами вскоре привели к гражданской войне.

[беженка из Южного Судана]:
«На нашей земле нет мира, поэтому я бежала в Уганду. Сейчас я не питаю надежд насчёт будущего нашей страны, поскольку война идёт прямо там, где я жила».

За последние семь месяцев в Уганду перебрались 740 тысяч беженцев. Почти 90% из них – женщины и дети. Временные центры для беженцев не справляются с их наплывом.

[Йессе Камстра, представитель Всемирной лютеранской федерации]:
«Только в первые шесть недель этого года к нам прибыло более 100 тысяч человек. Всех учреждений работают на пределе возможностей».

Беженцы из Южного Судана прибывают на север Уганды. Здесь их официально регистрируют, выдают матрасы, одеяла, санитарно-гигиенические пакеты. Детям делают прививки против кори и полиомиелита.

После получения статуса беженца суданцам выделяют небольшие земельные участки в деревнях, и они интегрируются в местное сообщество. Беженцам также позволено утраиваться на работу, заниматься бизнесом и свободно перемещаться по стране.

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