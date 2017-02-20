В Уганде — масштабный миграционный кризис

[Йессе Камстра, представитель Всемирной лютеранской федерации]:
«Я не знаю, сколько ещё тысяч человек должны бежать или погибнуть прежде, чем международное сообщество очнётся и поймёт, что здесь происходит».
По данным УВКБ ООН, за время военного конфликта из Южного Судана бежали более полутора миллионов человек. Это самый масштабный миграционный кризис в Африке и третий по величине в мире после Сирии и Афганистана.
Южный Судан – молодая страна. Он получил независимость от Судана в 2011 году. Однако напряжённые отношения между этническими группами вскоре привели к гражданской войне.
[беженка из Южного Судана]:
«На нашей земле нет мира, поэтому я бежала в Уганду. Сейчас я не питаю надежд насчёт будущего нашей страны, поскольку война идёт прямо там, где я жила».
За последние семь месяцев в Уганду перебрались 740 тысяч беженцев. Почти 90% из них – женщины и дети. Временные центры для беженцев не справляются с их наплывом.
[Йессе Камстра, представитель Всемирной лютеранской федерации]:
«Только в первые шесть недель этого года к нам прибыло более 100 тысяч человек. Всех учреждений работают на пределе возможностей».
Беженцы из Южного Судана прибывают на север Уганды. Здесь их официально регистрируют, выдают матрасы, одеяла, санитарно-гигиенические пакеты. Детям делают прививки против кори и полиомиелита.
После получения статуса беженца суданцам выделяют небольшие земельные участки в деревнях, и они интегрируются в местное сообщество. Беженцам также позволено утраиваться на работу, заниматься бизнесом и свободно перемещаться по стране.