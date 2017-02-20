Стена воды обрушилась на испанскую Малагу

Вот так выглядят улицы курортного города Малага на юге Испании после проливных дождей с градом, обрушившихся на регион в минувшие выходные. Здесь объявлен красный уровень опасности.

Затоплены подвалы и первые этажи домов, кое-где обвалились стены, нарушено электроснабжение, повалены деревья. На нескольких дорогах образовались глубокие провалы.

[Хулио Андраде, член Совета по туризму Малаги]:

«Это наиболее пострадавший район, и дождь здесь начался в 3 часа ночи. Спасательные службы работают на улицах. Многие люди осознали, что происходит, только когда проснулись».

По данным спасательных служб, на утро воскресенья в Малаге было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий.

Дождь в буквальном смысле лил стеной, порой – с интенсивностью до 130 литров на квадратный метр.

[Хулио Андраде, член Совета по туризму Малаги]:

«Мы просим людей сохранять спокойствие до прибытия очистной службы, не выходить из домов без крайней необходимости и набраться терпения. Пожарные и полиция работают по всему городу».

Предыдущее наводнение из-за дождей было в Малаге в декабре прошлого года. Тогда стихия унесла жизни двоих человек. На этот раз, по предварительным данным, обошлось без жертв.