20 февраля 2017

Стена воды обрушилась на испанскую Малагу

| 0
Вот так выглядят улицы курортного города Малага на юге Испании после проливных дождей с градом, обрушившихся на регион в минувшие выходные. Здесь объявлен красный уровень опасности.

Затоплены подвалы и первые этажи домов, кое-где обвалились стены, нарушено электроснабжение, повалены деревья. На нескольких дорогах образовались глубокие провалы.

[Хулио Андраде, член Совета по туризму Малаги]:
«Это наиболее пострадавший район, и дождь здесь начался в 3 часа ночи. Спасательные службы работают на улицах. Многие люди осознали, что происходит, только когда проснулись».

По данным спасательных служб, на утро воскресенья в Малаге было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий.

Дождь в буквальном смысле лил стеной, порой – с интенсивностью до 130 литров на квадратный метр.

[Хулио Андраде, член Совета по туризму Малаги]:
«Мы просим людей сохранять спокойствие до прибытия очистной службы, не выходить из домов без крайней необходимости и набраться терпения. Пожарные и полиция работают по всему городу».

Предыдущее наводнение из-за дождей было в Малаге в декабре прошлого года. Тогда стихия унесла жизни двоих человек. На этот раз, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Стена воды обрушилась на испанскую МалагуГлавная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 летВ результате землетрясения в Турции пострадало 11 сёлНехватка салата латука в ЕС продлится до конца мартаПоисковая операция в горах Италии завершенаВыращивание моллюсков – прибыльный бизнес в Испании1100 мигрантов атаковали границу испанского полуанклаваМадрид ограничивает движение транспорта из-за грязного воздухаНа Луизиану обрушились торнадо, есть пострадавшиеВ Перу и Боливии начались наводнения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.