Китай приостановил импорт угля из Северной Кореи

Китай временно остановил импорт угля из Северной Кореи. Запрет вступил в силу 19 февраля и продлится до конца года. Как сообщило Министерство коммерции КНР на своём официальном веб-сайте, мера принята в рамках санкций ООН в отношении Пхеньяна.

Решение Пекин принял на фоне новых ракетных испытаний в КНДР. На прошлой неделе страна запустила баллистическую ракету средней дальности. С 2006 года ООН вводила санкции в отношении Северной Кореи уже пять раз. Только в 2016 году КНДР осуществила два ядерных взрыва и запустила более 20 ракет.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство «Рёнхап», на прошлой неделе в порту Вэньчжоу отказались принимать партию северокорейского угля. Общая его стоимость составляла один миллион долларов.

О запрете импорта угля из КНДР Пекин заявил ещё в апреле прошлого года. Однако до настоящего времени исключения делали для поставок в гуманитарных целях, доходы от которых не шли на поддержание ядерной программы.

В прошлом году Северная Корея оставалась для Китая четвёртым по объёмам поставщиком угля. Она экспортировала в страну 22 миллиона 480 тысяч тонн этого ископаемого. Это почти на 15% больше, чем годом ранее.