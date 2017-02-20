«Полёт ангела» украсил Венецианский карнавал

С колокольной башни спустилась прекрасная победительница парада Марий. В этом году ею стала 22-летняя венецианка Клаудия Маркьори. Во время полёта девушка приветливо улыбалась зрителям и щедро осыпала их конфетти. Внизу её встретил венецианский дож.
[турист из Италии]:
«Если я был бы на её месте, то закричал бы: караул! Это действительно впечатляет. Надеюсь, эти традиции сохранятся навсегда».
[турист из Германии]:
«Прекрасный карнавал. Всё чудесно, а «полёт ангела» очень величественный».
[туристка из Испании]:
«В этом есть что-то магическое, волшебное. Это невозможно описать словами — это надо чувствовать. Нужно прожить это, принять в этом участие. У нас появилась такая возможность, и мы по-настоящему наслаждаемся».
Венецианский карнавал – один из самых знаменитых и старейших маскарадных праздников. Его начали отмечать в XI веке. Главный атрибут карнавала – венецианские маски. Конкурс на лучшую из них обычно проводят после «полёта ангела».
В рамках фестиваля также проходят балы-маскарады, карнавальные шествия и различные представления.
Карнавал продлится до конца месяца.