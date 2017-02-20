20 февраля 2017

Главный приз «Берлинале» получила венгерская история любви

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Венгерская история любви «Тело и душа» о двух одиноких людях, работающих на бойне в Будапеште, получила главный приз кинофестиваля «Берлинале». Награждение в рамках 67-й церемонии проходило в субботу.

По словам президента жюри Пола Верховена, все судьи буквально влюбились в картину, поскольку она напоминает людям о том, о чём часто забывают в повседневной жизни, – о сострадании.

В последний раз Золотого медведя женщине-режиссёру вручали на конкурсе в 2008 году.

[Ильдико Эньеди, режиссёр]:
«Я не хотела, чтобы люди много думали. Им просто нужно через фильм открыть свои сердца, попробовать поразмышлять о своей жизни, о любимых людях, их судьбе, их неуклюжих поступках в жизни. И из фильма они могут почерпнуть вдохновение».

Серебряного медведя за лучшую мужскую роль вручили австрийцу Георгу Фридриху. Он сыграл в немецко-норвежском фильме «Яркие ночи». Это драма о взаимоотношениях отца и сына.

[Георг Фридрих, актёр]:
«Меня заинтересовало то, что там было много диалогов. Благодаря этому можно многое показать и многое сделать».

За лучшую женскую роль наградили южнокорейскую актрису Ким Мин Хе. Она сыграла в драме «Ночью на пляже наедине». История рассказывает о женщине, которая приехала в Гамбург, чтобы обдумать свои взаимоотношения с женатым мужчиной.

[Ким Мин Хе, актриса]:
«Да, в Южной Корее много актрис, которые работают с большой отдачей и обладают большим талантом».

Гран-при жури вручили международно спродюсированному фильму «Фелисите». Он рассказывает о харизматичной женщине, которая работает певицей в баре. Она вынуждена собирать деньги на операцию сыну.

[Ален Гомис, режиссёр]:
«Для Демократической Республики Конго очень важно появиться на карте, иметь собственных героев».

Фестиваль «Берлинале» продолжался 10 дней. В конкурсной программе было представлено 18 фильмов. В общей сложности в рамках мероприятия было показано более 400 кинолент.

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