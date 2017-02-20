Монголия получит от МВФ пакет финансовой помощи

Монголия договорилась с Международным валютным фондом и другими партнёрами о получении стабилизационного пакета помощи в размере 5,5 миллиардов долларов. Об этом сообщили в МВФ.

С 2011 по 2013 годы темпы роста экономики страны увеличивались двузначными числами, поскольку международные инвесторы спешили вложить средства в добычу полезных ископаемых. Однако с 2016 года в стране продолжается экономический кризис из-за перерасхода государственных ресурсов и снижения дохода от экспорта товаров.

В настоящее время Монголия пытается собрать средства на очередную выплату долга в размере 580 миллионов долларов. Срок выплаты наступает в марте.

Вместе с МВФ финансовую поддержку окажут Азиатский банк развития, Всемирный банк и страны-партнёры, включая Японию и Южную Корею.

[Коши Матай, представитель МВФ]:

«Мы собрали пакет поддержки Монголии в размере 5,5 миллиардов долларов. Для сравнения: в прошлый раз программа помощи стране составила лишь 20-ю часть этой суммы – менее 300 миллионов долларов».

Народный банк Китая выразил готовность расширить возможности заимствования Монголией новых средств. Их объём превысит два миллиарда долларов. Кроме того, МВФ предоставит займы до трёх лет объёмом 440 миллионов.

[Надмид Баярсайхан, глава Банка Монголии]:

«Только сегодня мы получили электронное письмо от Народного банка Китая. В нём говорится о продлении программы обмена активами. Думаю, это продление договора встретят хорошо».

В рамках программы Монголия согласилась провести финансовые реформы, чтобы привести в порядок бюджет, сохранить гибкий валютный курс и установить более строгий контроль за банковской сферой.

Пакет финансовой помощи должны утвердить на заседании МВФ, которое состоится в марте.