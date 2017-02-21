Остров Гаити погрузился в карнавальные празднества

[житель Жакмеля]:

«Мы с нетерпением ждали этого. Много участников, туристов, повсюду радостные эмоции. Карнавал будет успешным». [житель Жакмеля]:

«Карнавал в Жакмеле – главный в стране. Празднества проходят повсюду, но здесь он доминирует».

В карнавальные празднества погрузился город Жакмель на южном побережье Гаити. Яркие костюмы и причудливые маски заполонили улицы. В октябре прошлого года здесь пронёсся ураган Мэтью, вызвав сильные разрушения. Теперь о стихийном бедствии мало что напоминает. В город возвращаются туристы.

Семь лет назад остров Гаити также пострадал от разрушительного землетрясения. Республика продолжает восстанавливается после стихийных бедствий и старается наладить политическую обстановку.

В начале февраля в стране выбрали нового главу государства. Им стал гаитянский бизнесмен и политик Жовенель Моиз. До этого в течение года республикой управлял временно исполняющий обязанности президента.

[житель Жакмеля]:

«Нынешний карнавал грандиозный. Он намного лучше, чем прошлогодний. Тогда были политические проблемы. В этом году карнавал более впечатляющий».

Карнавальные празднества на Гаити устраивают с начала XIX века. Даже после сильного землетрясения в 2010 году фестивали в стране не отменили.