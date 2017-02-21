Кризис в Греции: люди становятся беднее

Около семи лет в Греции внедряют меры экономии. За это время рецессия переросла в полномасштабный кризис, а тысячи греков ещё больше погрузились в нищету.

Это муниципальный центр взаимопомощи в Афинах. Здесь по талонам можно получить продукты или одежду.

[Элени Кацули, куратор центра]:

«Потребности людей огромные, это постоянная ежедневная борьба за выживание».

Здесь зарегистрировано 11 тысяч семей или 26 тысяч человек. В 2012 году было только 2500. Многие полки, где должна лежать провизия и одежда, — пусты. Компании бизнесменов, которые оказывали помощь, сами оказываются в трудном финансовом положении.

[Элени Кацули, куратор центра]:

«Бывают дни, когда мы не можем даже дать молока семьям с маленькими детьми».

Многие греки жалуются, что зарплаты или пенсии еле хватает на оплату счетов и покупку еды.

[Димитра, пенсионерка]:

«Я еле свожу концы с концами. И это при полной экономии».

Согласно исследованиям, в прошлом году более 75% домохозяйств потеряли значительную часть дохода. Треть семей включала, по меньшей мере, одного безработного, и около 40% были вынуждены сократить расходы на питание.

Греческий омбудсмен говорит, что всё больше греков из низшего и среднего слоёв общества с трудом оплачивают коммунальные счета. Кроме того, в Афинах всё больше людей начинают посещать бесплатные столовые для бедных, а в домах и квартирах люди отключают отопление, чтобы меньше платить.

Одна из таких столовых в столице каждый день раздаёт 400 порций еды.

Ева – безработная волонтёр. Она сама питается в этом центре. Говорит, что семья, включая её взрослых дочь и сына, живёт на пенсию её мужа.

[Ева, волонтёр]:

«Мы просто прозябаем в нашем доме… Мы просто влачим жалкое существование. Так живёт большинство греков».

Доказательство этому – всё больше бездомных на улицах. Ещё одно свидетельство кризиса – мобильные прачечные. Автомобили оснащены стиральными машинами. Активисты говорят, что раньше к ним подходили только люди, живущие на улицах. Теперь желающих бесплатно постирать одежду всё больше.

Исследования Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка показывают, что в прошлом году около 92% греков говорили, что пострадали в результате кризиса. Только один из десяти граждан был доволен своим финансовым положением.