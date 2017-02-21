21 февраля 2017

Вице-президент США передал послание о сотрудничестве с ЕС

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Вице-президент США Майк Пенс заверил Европейский союз в том, что администрация Дональда Трампа будет сохранять и развивать дружеские отношения с Европой в вопросах торговли и безопасности. Своё заявление он сделал в ходе официального визита в Бельгию.

[Майк Пенс, вице-президент США]:
«Сегодня я имею честь от имени президента Трампа выразить всецелую приверженность США продолжительному сотрудничеству. Какими бы ни были наши различия, два континента делят одно наследие и одни ценности, одну цель продвигать мир и благополучие благодаря свободе, демократии и верховенству закона».

Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что Пенс утвердительно ответил на его вопросы по трём ключевым пунктам: важность порядка в мире на основании международных законов, безопасность с НАТО и идея объединённой Европы.

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:
«В этот раз было озвучено слишком много новых и иногда неожиданных мнений о наших отношениях и о нашей общей безопасности, и нельзя сказать, что всё осталось как прежде. Я благодарю вас за то, что вы, вице-президент, были так открыты и откровенны со мной».

Майк Пенс сказал чиновникам и журналистам, что он надеется на дальнейшее сотрудничество США и ЕС в борьбе с терроризмом. Он также отметил, что Трамп верит в то, что могут быть найдены точки соприкосновения с Москвой.

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