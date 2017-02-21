Британцы выразили солидарность с мигрантами из ЕС

[Ирен Эсман, мигрантка из Нидерландов]:

«Это коснётся многих – не только британцев, которые выехали за границу, но и граждан ЕС в Великобритании. Мы говорим о пяти миллионах британцев за рубежом и граждан Евросоюза в Великобритании. Речь также об их семьях и детях».

В Лондоне прошёл протест в поддержку мигрантов из ЕС, которые могут пострадать после «брексита». Перед зданием парламента Великобритании собрались несколько сотен человек. По их мнению, мигранты вносят ощутимый вклад в развитие британской экономики. Однако после выхода из ЕС миграционная политика Соединённого Королевства может измениться.

Многие мигранты приехали в Великобританию из других стран ЕС десятки лет назад. Здесь у них работа, дом и семья. Если правительство изменит миграционное законодательство, им, возможно, придётся выехать из страны либо просить предоставить британское гражданство.

При этом сами мигранты не могли участвовать в референдуме по вопросу «брексита» и выразить своё мнение.

В понедельник верхняя палата британского парламента начала обсуждать законопроект о процедуре выхода Соединённого Королевстве из Евросоюза. Нижняя палата утвердила его 9 февраля. Члены верхней палаты могут внести в документ поправки, в том числе те, которые бы предоставили гарантии гражданам ЕС, проживающим в Великобритании.

Документ даст право премьер-министру Терезе Мэй официально запустить процесс «брексита», применив статью 50 Лиссабонского договора о ЕС. Ранее она обещала начать процедуру до конца марта.

Итоговое обсуждение документа запланировано на 7 марта. После этого должно состояться голосование.