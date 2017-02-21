Бразильцам не хватает воды из-за засухи

Жители северо-востока Бразилии страдают от засухи – сильнейшей за последние 30 лет. Реки и водоёмы пересыхают. В некоторых штатах запасы воды почти иссякли.

Пастух Элену Кампус Феррейра каждый день ходит за водой для своих коз и овец к ещё не пересохшему водоёму. Кроме того, он тратит одну десятую часть пенсии на покупку бутилированной воды.

[житель штата Параиба]:

«Эта вода – для животных, для того, чтобы помыться, помыть посуду и постирать одежду. Я делаю всё сам, потому что живу один. Воду для питья, приготовления пищи и кофе я покупаю, потому что местная вода непригодна».

А эти супруги ездят за водой в соседний город Коремас. Они также держат скот, но из-за засухи потеряли уже много голов.

[жительница штата Параиба]:

«Раньше в реке всегда была вода, а теперь уже пять лет как её нет».

Здесь также раньше протекала река. Теперь бывшие рыбаки используют её русло под сельскохозяйственные нужды.

[житель штата Параиба]:

«Рыбы здесь больше нет. Ей не выжить, если водоём не пополняется. Мы боимся, что при такой ситуации не останется воды, пригодной для питья».

По мнению метеорологов, засуха на северо-востоке Бразилии вызвана изменением климата. В последние годы осадки выпадают реже, а средняя температура воздуха повышается.

Власти Бразилии пообещали решить проблему, перенаправив часть русла реки Сан-Франсиску в засушливые регионы. Проект был запущен ещё в 2005 году. Однако его завершение задерживается из-за недостатка финансирования и политических неурядиц.