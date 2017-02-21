21 февраля 2017

На Неделе моды в Лондоне представили сказочную коллекцию

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Британский дизайнер Элис Темперли подарила любителям моды путешествие в волшебный сказочный мир. Её коллекция осень-зима 2017 года – это сочетание роскоши и ярких узоров и цветов.

Показ бренда Temperley London прошёл в рамках Недели моды в Лондоне. Блузы Элис — с пышными рукавами и высоким воротом, подвязанным черным бантом. Почти каждый наряд — с красочными принтами и богатой вышивкой.

[Элис Темперли, дизайнер]:
«Я продаю очень красивую одежду. Она вдохновляет, заставляет мечтать. Когда вокруг так мрачно, как сегодня, я хочу создавать разнообразие, разнообразие и индивидуальность».

Вечерние наряды мерцают и переливаются. Юбки-миди — с высокой талией и акцентом в виде тонкого пояса. Ещё один примечательный элемент: свитера с большим воротом.

[Люси Йеоманс, главный редактор журнала о моде]:
«Думаю, Элис очень умна. Она точно знает и понимает своих женщин, стиль их жизни. Она создаёт одежду, которую хочет надеть каждая девушка, пришедшая на показ».

[Корин Бэйли Рэй, певица]:
«Мне нравится Темперли, я люблю её образы, по-английски эксцентричные, свободные. Стиль путешественника с широкими взглядами».

Элис Темперли — выпускница Королевского колледжа искусств. Известна своей тонкой работой с шёлком, кружевом и вышивкой. Она также член ордена Британской империи за заслуги в модной индустрии.

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