На Неделе моды в Лондоне представили сказочную коллекцию

Британский дизайнер Элис Темперли подарила любителям моды путешествие в волшебный сказочный мир. Её коллекция осень-зима 2017 года – это сочетание роскоши и ярких узоров и цветов.

Показ бренда Temperley London прошёл в рамках Недели моды в Лондоне. Блузы Элис — с пышными рукавами и высоким воротом, подвязанным черным бантом. Почти каждый наряд — с красочными принтами и богатой вышивкой.

[Элис Темперли, дизайнер]:

«Я продаю очень красивую одежду. Она вдохновляет, заставляет мечтать. Когда вокруг так мрачно, как сегодня, я хочу создавать разнообразие, разнообразие и индивидуальность».

Вечерние наряды мерцают и переливаются. Юбки-миди — с высокой талией и акцентом в виде тонкого пояса. Ещё один примечательный элемент: свитера с большим воротом.

[Люси Йеоманс, главный редактор журнала о моде]:

«Думаю, Элис очень умна. Она точно знает и понимает своих женщин, стиль их жизни. Она создаёт одежду, которую хочет надеть каждая девушка, пришедшая на показ». [Корин Бэйли Рэй, певица]:

«Мне нравится Темперли, я люблю её образы, по-английски эксцентричные, свободные. Стиль путешественника с широкими взглядами».

Элис Темперли — выпускница Королевского колледжа искусств. Известна своей тонкой работой с шёлком, кружевом и вышивкой. Она также член ордена Британской империи за заслуги в модной индустрии.