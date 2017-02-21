80-летний спасатель работает на пляже в Австралии

Он заступает на службу ещё до рассвета. 80-летний Питер Андерсон – спасатель на пляже города Голд-Кост, одном из самых оживлённых на восточном побережье Австралии.

Несмотря на раннее утро, работа не заставила себя ждать.

[Питер Андерсон, 80-летний спасатель]:

«Мы увидели его голову в 150 метрах от берега прямо посреди участка с сильным течением. Он был в опасности».

Спасённым оказался молодой человек по имени Лиам. Питер годится ему в дедушки.

[Лиам Маммо, спасённый]:

«Да, я уже начал немного переживать. Когда я увидел, что эти ребята приближаются ко мне, подумал, что, наверное, попал в опасную ситуацию. Если честно, я даже не заметил». [Питер Андерсон, 80-летний спасатель]:

«Хороший результат для ситуации, которая могла закончиться трагедией».

Андерсон работает в качестве волонтёра. И занимается этим уже 20 лет. Каждое утро он со своим напарником патрулирует участок в 16 километров. В 8 часов на службу заступают профессиональные спасатели.

Коллега называет Питера своим вдохновением.

[Грэм Лонг, напарник Питера Андерсона]:

«Иногда я смотрю на него, а потом вдруг приходит мысль: «Погоди-ка, этому парню 80 лет, а он каждое утро приходит сюда, всё ещё ездит на гидроцикле, проплывает километр, а потом идёт в тренажёрный зал»».

А дома Питер вдохновляет свою жену Персис. Пара жената 33 года.

[Персис Андерсон, жена Питера Андерсона]:

«Он не чувствуют себя на 80 лет, не выглядит на 80 и не ведёт себя как 80-летний». [Питер Андерсон, 80-летний спасатель]:

«Мне исполнилось 80, но по ощущениям ничего не изменилось с тех пор, как мне было 40. Возможно, я стал немного медлительнее, но я отношусь к каждому новому дню как раньше. Это просто цифра».

Питер также добавляет, что планирует продолжать работать спасателем до тех пор, пока будет успешно сдавать тесты на профессиональную подготовку.