Школьников в Кении хотят увлечь астрономией

Рядом с одной из кенийских школ специалисты собирают передвижной телескоп – самый большой в этой восточноафриканской стране. Последние несколько лет он путешествует по разным учебным учреждениям. Цель проекта – позволить школьникам прикоснуться к тайнам Вселенной.

Через Кению проходит экватор, что делает небосвод почти идеальным для наблюдений за звёздами. Однако астрономии в обычной школьной программе нет.

[Сьюзан Мурабана, участница проекта Travelling Telescope]:

«Мы, в основном, нацелены на школы. Мы хотим, чтобы как можно больше детей начали ценить эту науку. Им необязательно становиться астрономами. Главное, чтобы они ценили эту науку».

Заходит солнце, и начинается внеклассный урок. Дети один за другим подходят к телескопу и смотрят на звёзды и планеты. Для них это первый раз в жизни. Впечатлений много.

[школьница]:

«Вот там находится Венера, и чуть выше – Марс. Там много света и лучей от Солнца. И когда смотришь в телескоп, можно хорошо рассмотреть Луну, всю её поверхность, кратеры».

В Интернете можно найти много информации о том, что происходит в космосе. Однако авторы проекта считают, что фотографии и даже видео не сравнимы с наблюдением через телескоп.

[Даниэль Чу Оуэн, участник проекта Travelling Telescope]:

«На самом деле, есть что-то очень впечатляющее в том, чтобы видеть все эти вещи. Вы видите фотоны, излучаемые звёздами, планетами или другими небесными телами. Они проходят через телескоп и предстают перед глазами. Вы знаете, что смотрите не на экран, ни в книгу, а может видеть всё собственными глазами, и это здорово».

На следующий день урок продолжается. В здании школы устанавливают специальную палатку.

[школьница]:

«Когда я вошла туда, увидела планеты, Меркурий. Мы определили, где Луна. И потом нам показали небольшой фильм. Мне даже захотелось изменить свой выбор профессии, захотелось заняться астрономией, потому что это очень интересно».

Кроме того, школьникам выдают гарнитуры виртуальной реальности. С их помощью они также могут обогатить свои знания и впечатления.