Любители искусства и спорта проводят тренировки в музее

[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:

«Я узнала о таком событии по электронной почте несколько месяцев назад, сразу ухватилась за эту идею и купила билет. Мне хотелось понять – что же это».

Раннее утро в метрополитен-музей в Нью-Йорке. Ещё до открытия здесь – посетители. Эти люди пришли сюда, чтобы объединить любовь к искусству и к спорту.

Залы и галереи превратились в спортивные площадки.

[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:

«Я купила два билета и пригласила друга, который любит искусство и любит спорт, и мы пришли сюда. И это превзошло все ожидания».

Тренировка в музее длится 45 минут. Пробежка, танцевальные движения – и всё это рядом с великолепными произведениями искусства.

[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:

«Мне понравилось бывать в музее до открытия. Нравится танцевать, находиться рядом с другими танцорами, смотреть в спину впередистоящего. Мне нравится музей в этот ранний час, и я не могу дождаться, когда вернусь снова. Я очень благодарна за такую возможность».

В тренировках участвуют энтузиасты в возрасте от 13 до 85. Билеты стоят 75 долларов. Их раскупили на несколько месяцев вперёд.