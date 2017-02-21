Любители искусства и спорта проводят тренировки в музее

[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:
«Я узнала о таком событии по электронной почте несколько месяцев назад, сразу ухватилась за эту идею и купила билет. Мне хотелось понять – что же это».
Залы и галереи превратились в спортивные площадки.
[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:
«Я купила два билета и пригласила друга, который любит искусство и любит спорт, и мы пришли сюда. И это превзошло все ожидания».
Тренировка в музее длится 45 минут. Пробежка, танцевальные движения – и всё это рядом с великолепными произведениями искусства.
[Джилл Слейтер, участница тренировки в Метрополитен-музее]:
«Мне понравилось бывать в музее до открытия. Нравится танцевать, находиться рядом с другими танцорами, смотреть в спину впередистоящего. Мне нравится музей в этот ранний час, и я не могу дождаться, когда вернусь снова. Я очень благодарна за такую возможность».
В тренировках участвуют энтузиасты в возрасте от 13 до 85. Билеты стоят 75 долларов. Их раскупили на несколько месяцев вперёд.