Сумчатых куниц пытаются сохранить в Австралии

Это пятнистая сумчатая куница. Увидеть её так близко, да ещё и днём, – большая редкость. Эти некрупные хищники находится на грани исчезновения.

Сотрудники национального парка австралийского штата Виктория вместе с экологами пытаются сохранить редкий вид. Без его существования экосистема региона пострадает.

Пятнистые сумчатые куницы или, как их ещё называют, сумчатые кошки, также обитают на островах Тасмания и Новая Гвинея. Там этих хищников довольно много. Но на материке уже в начале прошлого века их численность сильно уменьшилась из-за эпидемии среди животных. Сыграло роль и уничтожение людьми – сумчатые кошки любили поохотиться в курятниках.

В настоящее время угрозу этому виду несёт сокращение мест обитания, а также пищевая конкуренция. Она возникла из-за размножения лис и диких кошек, которых в Австралию завезли люди.

Защитники животных установили по всему парку 380 ночных камер. С их помощью можно определить, сколько приблизительно осталось сумчатых кошек на этой территории. Камеры зафиксировали уже тысячи разных животных, включая потору, сумчатых барсуков и сумчатых мышей, и при этом — только одну сумчатую куницу.

[Кэти Лонгморе, сотрудница национального парка]:

«Мы можем увидеть, какие животные обитают в определённых местах, а также – узнать, сколько лис и диких кошек есть в парке. Мы можем просмотреть архивы и сравнить с тем, что было год или пять, десять лет назад, и идти в будущее с надеждой».

Если на территории парка лисиц и диких кошек становится слишком много, сотрудники сокращают их численность. Они также в течение последних трёх лет обучают собак точно определять места обитания сумчатых куниц.