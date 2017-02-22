Горнолыжный курорт в Пакистане надеется вернуть туристов

Этот горнолыжный курорт в пакистанской долине Сват около десятилетия назад боевики Талибана буквально сравняли с землёй. Они провозгласили катание на лыжах «антиисламским».

Но в последние годы ситуация с безопасностью в районе позволила этому курорту взять курс на восстановление. Цель Малам Джабба – вернуть себе звание «Пакистанской Швейцарии».

Недавно построенный подъемник доставляет туристов к вершине и строящемуся отелю класса люкс. Он заменит тот, который талибы разрушили в период своего присутствия здесь с 2007 по 2009 годы.

В основном пока приезжают пакистанцы. Для некоторых зима в диковинку.

[студент]:

«Я раньше не видел снега, мне очень нравится».

Пока инфраструктура здесь очень неразвита. Везде посетителей встречают вооружённая полиция и военные.

[Атар Джанджуа, глава туристической компании]:

«Мы не можем сравниться с Европой, нужно много времени. Но это место должно быть доступно, нужны нормальные условия проживания для людей».

Военные изгнали исламистские группировки почти со всей территории Пакистана. Однако атаки не прекратились. Власти большинства западных стран не советуют туристам сюда приезжать. Однако уровень жизни пакистанцев продолжает расти, поэтому они всё чаще отправляются на отдых на местные курорты.

Наиболее важный город региона – Мингора. Недавно один из бизнесменов вложил полтора миллиона долларов в строительство отеля на 60 номеров и мини-зоопарка.

[Сарвар Хан, инвестор]:

«Я строю этот отель, поскольку вижу, что за долиной Сват — будущее».

Признаки восстановления видны и в других сферах. Так, недавно на курорте Малам Джабба прошли международные горнолыжные соревнования. Местные СМИ описали их как уникальные. Их посетили лыжники из Пакистана, а также 11 других стран.