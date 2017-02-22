ЕС согласовал общие правила борьбы с уклонением от уплаты налогов

Министры финансов ЕС во вторник договорились закрыть все лазейки в законодательстве, которые позволяют крупным корпорациям уклоняться от уплаты налогов. Ключевая цель – не позволять им подавать декларации в тех странах, где они платят минимальный процент.

Схемы, которые использовали такие компании, как Apple, Amazon, Google, Starbucks и другие, согласно текущим законам, легальны. Однако на руководство ЕС постоянно сыпались призывы закрыть лазейки.

[Эдвард Шиклуна, министр финансов Мальты]:

«Мы договорились устранить многочисленные несоответствия налоговых систем третьих стран. Эта директива – последняя из ряда мер, призванных не допустить уклонения от уплаты налогов со стороны больших компаний».

Некоторые страны отметили, что, если изменения вступят в силу слишком быстро, это может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Из-за этого применение новых правил отложили на год, до января 2020 года.

Министры также нашли компромисс в вопросе определения общего списка стран, являющих собой офшорные зоны. До этого многие государства ЕС предпочитали иметь собственные списки, часто — пустые.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии]:

«Мы внесли заключительные штрихи в процесс проверки, чтобы продолжать составлять «чёрный список» стран. Теперь важно, чтобы окончательный список был составлен к концу текущего года. Он окажет давление на страны, которые играют не по правилам».

В настоящее время запросы были отправлены в 92 страны. В них ЕС призывает начать проверку для выявления лазеек, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов.